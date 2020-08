La réponse vraiment baveuse de LeBron James à Donald Trump

«On s'en fiche éperduement»: la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James a riposté mercredi aux récentes critiques de Donald Trump, qui avait jugé «irrespectueux» le fait que les joueurs de NBA mettent un genou à terre pendant l'hymne national pour dénoncer les discriminations raciales.

Le président américain a récemment déclaré à Fow News qu'il éteignait la télévision quand il voyait les joueurs s'agenouiller pendant l'hymne.

«Je pense que c'est une honte. Nous travaillons avec eux (NBA), nous avons travaillé très dur pour qu'ils puissent reprendre, j'ai tout fait pour, et puis je vois tout le monde s'agenouiller pendant l'hymne. Ce n'est pas acceptable pour moi. Quand je les vois faire ça, j'éteins la télé, ça ne m'intéresse plus», a indiqué Trump.

«Je ne pense pas que la communauté du basket soit triste de perdre un tel télespectateur. La NBA va continuer sans qu'il nous regarde. Je crois que je peux parler au nom de tout ceux qui aiment le basket: on s'en fiche éperduement» qu'il soit ou non devant sa télévision pendant les matchs, a répondu James, à l'issue de la défaite des Lakers face à Oklahoma (86-105).

«Notre sport est dans une belle position et nous avons des fans dans le monde entier», a déclaré le meneur des Lakers. «Nos fans aiment et respectent ce que nous essayons d'apporter au jeu, (et savent) ce qui est bien et ce qui est mal».

