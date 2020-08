[VIDÉO TOUCHANTE] Une vieille dame joue du piano à Beyrouth entourée de débris

Les vidéos nous montrant l’explosion de mardi au port de Beyrouth, au Liban, sont saisissantes.

Depuis, le bilan continue de s’alourdir. Au moment d’écrire ces lignes, il s’élevait à 137 décès et 5000 blessés. C’est un incendie dans un entrepôt abritant, depuis 6 ans «sans mesures de précaution», quelque 2750 tonnes de nitrate d’ammonium qui est à l’origine de la tragédie.

On n'imagine même pas ce que ça doit être de vivre un tel drame et comment font ces gens pour trouver la force et le courage pour se relever.

Dans la catégorie «l'humain est capable de faire de belles affaires dans des situations affreuses», une vieille dame jouant du piano entourée de débris semble avoir remporté le premier prix.

La scène de la dame assise devant son instrument dans un appartement dévasté a été immortalisée. On y voit du même coup le reste de la pièce.

La vidéo a rapidement fait le tour de la Toile.

La mannequin Bella Hadid l’a d’ailleurs partagée avec un message d’encouragements destiné aux Libanais. Elle incite également les gens à faire des dons à la Croix Rouge libanaise.

