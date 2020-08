Les ruptures les plus marquantes depuis le début de 2020

2020 est rough.

Vraiment rough. Rough pour notre planète, pour notre santé, mais aussi pour notre espoir en le grand amour.

• À lire aussi: Les grands qui nous ont quittés depuis le début de 2020

Voici les personnalités connues ayant mis fin à leur relation depuis le début de l’année 2020:

Marc Messier et Lyne Ste-Marie

ERIC MYRE/TVA PUBLICATIONS/AGENCE QMI

En mars dernier, l’agence du comédien Marc Messier a confirmé au magazine Échos Vedettes que sa conjointe des 21 dernières années, Lyne Ste-Marie, et lui avaient mis fin à leur relation. Ils ont deux enfants, Félix, 16 ans, et Jeanne, 12 ans.

Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp

Les deux acteurs hollywoodiens se sont rencontrés sur le plateau de The King en 2018. Leur relation très discrète se serait terminée en avril dernier.

Megan Fox et Brian Austin Green

• Le couple avait aussi rompu en 2015: Megan Fox et Brian Austin Green se séparent après 11 ans

WENN

Les acteurs américains se sont séparés après presque dix ans de mariage. Comme Green l’a dévoilé dans son podcast With Brian Austin Green, c’est Fox qui a décidé de mettre fin à la relation en revenant d’un tournage à l’étranger.

Jessie Nadeau et PH Cantin

• À lire aussi: Jessie Nadeau et PH Cantin d'OD Bali annoncent leur séparation

Le couple d’influenceurs et partenaires d’affaires s’était formé en 2017 lors de l’émission Occupation Double Bali. Les deux ont affirmé que même si l’amour n’était plus au rendez-vous, leur amitié et relation professionnelle allaient durer. Le duo est très connu pour son militantisme dans le milieu végane.

Adriana M. Barraza/WENN.com

La chanteuse et Blackstock ont mis fin à leur mariage de sept ans quand leur quarantaine dans le Montana leur a permis de réaliser que leurs problèmes de couple ne se régleraient pas, selon ce qu’ont rapporté les magazines à potins américains.

Julie Le Breton et Guillaume Parisien

La comédienne avait rencontré Guillaume Parisien lors du tournage du film Paul à Québec, sorti en 2015. Dans une entrevue avec le magazine 7 Jours au début de l’année, Julie Le Breton explique que 2019 avait été une année de questionnements et de changements pour elle.

Madelaine Petsch et Travis Mills

L’acteur et musicien Travis Mills et l’actrice Madelaine Petsch, connue pour son rôle dans Riverdale, se sont séparés après trois ans de relation. Ils ont expliqué leur rupture en pointant du doigt leur vie bien occupée.

Vanessa Hudgens et Austin Butler

AFP

L’actrice, découverte par le grand public grâce à son rôle dans la série de films High School Musical, et son partenaire des neuf dernières années, Austin Butler, se sont séparés en janvier. Ils seraient en très bons termes et certaines sources disent même qu’une réconciliation ne serait pas impossible.

Kiari Gerba et Alex-Anne Aubé-Kubel

• À lire aussi: Ce couple d'Occupation Double a annoncé sa rupture d’une façon très très 2020

Le couple formé durant l’édition 2019 d’Occupation Double, en Afrique du Sud, a annoncé sa séparation en publiant une vidéoconférence sur les médias sociaux. Ils avaient lancé ensemble une chaîne YouTube, Café au lait.

Nathalie Simard et Lévy Guay

En mars dernier, la chanteuse Nathalie Simard a annoncé, sur ses médias sociaux, sa rupture avec son conjoint des 12 dernières années, Lévy Guay. Elle avait écrit: «Nous avons traversé bien des tempêtes, relevé des grands défis et nous avons vécu de beaux moments également. Mais nous allons continuer notre chemin chacun de notre côté. Je nous souhaite à tous de trouver l’équilibre, la paix et le bonheur.»

Math Roby et Trudy Simoneau

• À lire aussi: Mathieu Robi réagit finalement à la publication accusatrice de Trudy concernant leur rupture

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Les grands gagnants d’Occupation Double Afrique du Sud ont annoncé leur rupture quelques semaines après la grande finale de l’émission. La séparation a bien fait jaser à l’époque, alors que toutes sortes de potins circulaient.

Ashley Benson et Cara Delevingne

• À lire aussi: Cara Delevingne s’ouvre sur sa pansexualité et défend son ex-copine

AFP

Les deux vedettes américaines ont mis fin à leur couple de deux ans durant le confinement. En raison de rumeurs d'infidélité de la part de Benson, Delevingne l’a défendue sur les médias sociaux.

Pamela Anderson et Jon Peters

• À lire aussi: Pamela Anderson se sépare 12 jours après son 5e mariage

AFP

Le couple s’est laissé après seulement 12 jours de mariage, une union qui en avait d’ailleurs surpris plusieurs. Le producteur de 74 ans accuse d’ailleurs l’actrice de ne l’avoir épousé que pour éponger des dettes.

Rihanna et Hassan Jameel

AFP

La très populaire chanteuse et femme d’affaires Rihanna et le milliardaire Hassan Jameel ont mis fin à leur relation de trois ans en janvier dernier. Malgré plusieurs rumeurs entourant leur séparation, la réelle raison serait que leur vie et leurs plans pour l’avenir étaient trop différents.

Ailleurs sur le Sac de chips: