Un look de guerrière sexy en or pour Céline Dion

Ça y est, Céline est devenue une guerrière recouverte d'or.

Mais est-ce étonnant? Non. Céline peut tout faire.

• À lire aussi: 50 preuves que Céline vit une cinquantaine de fou

• À lire aussi: Céline Dion se fait construire où elle pourra admirer ses 10 000 paires de chaussures

Les dernières publications Instagram de la diva, dans lesquelles elle porte un justaucorps doré signé Thierry Mugler, se sont répandues comme un traînée de poudre sur internet.

Partagées dimanche par l’équipe de l’artiste, les deux photos ont été reprises par plusieurs médias des deux côtés de l’Atlantique.

Ces clichés auraient été pris l’an dernier, en marge du lancement de l’album Courage.

Créé en 1995, le corset futuriste étrenné par Céline Dion serait identique à celui revêtu par Beyoncé en 2009 dans son vidéoclip Sweet Dreams.

Capture d'écran Beyoncé dans le clip Sweet Dreams en 2009.

Sur Instagram, la photographe derrière les plus récentes images de Céline Dion, Paola Kudacki, décrit Céline Dion comme «l’un des modèles les plus le fun» avec lesquels elle a collaboré. «Une femme forte qui continue de créer», ajoute-t-elle. Sydney Lopez et Pepe Muñoz ont agi comme stylistes pour l’occasion.

Une vidéo officielle des coulisses de cette séance photo a été mise en ligne lundi matin sur YouTube:

Bravo pour tout Céline. C-3PO serait fier.

À VOIR AUSSI

s " /> " />

s " /> " />