Une poupée Trolls retirée des tablettes pour des «sons inappropriés»

Si vous avez des enfants, vous savez qu’il n’y a pas grand-chose de plus désagréable qu’un jouet bruyant.

Par contre, les bruits émis par ce jouet, depuis retiré des tablettes, étaient dérangeants pour une tout autre raison.

Sur l'emballage de la poupée Giggle & Sing Poppy, tirée du film Trolls World Tour, il est inscrit que si vous appuyez sur son ventre, Poppy va chanter et rire.

Jusque-là, tout va bien.

Par contre, il n’est indiqué nulle part qu’il y a une autre façon de faire rire le jouet. Un deuxième bouton se trouve entre les jambes du Troll. Et quand on appuie, la poupée rit et gémit, ce qui a rendu beaucoup de gens très mal à l’aise.

Après qu’une mère indignée eut publié une vidéo sur les médias sociaux dans laquelle elle expose le «bouton secret» du jouet, plus de 300 000 personnes ont signé une pétition en ligne exigeant le retrait de Poppy des tablettes.

Hasbro, le manufacturier qui produit les jouets Trolls, a réagi très vite, en enlevant tous les exemplaires de la poupée toujours en vente.

Dans un communiqué envoyé à CBS, la VP aux communications chez Hasbro, Julie Duffy, a tenté d’expliquer que le bouton était ainsi placé pour que, lorsqu’on asseyait la poupée, celle-ci rie automatiquement. Mais elle souligne que la compagnie «comprenait pourquoi certaines personnes l’avaient mal perçu».

La première poupée Troll fut créée en 1959 par le pompier danois Thomas Dam.

Aussi sur le Sac:

Gen a des beaux masques.

s " /> " />

Le hit de l'été.