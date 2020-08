Jason Derulo «pète les dents» de Will Smith lors d’un «accident de golf»

Le chanteur Jason Derulo est très actif sur les réseaux sociaux.

Cet été, Derulo avait terrifié les internautes en «cassant ses deux dents d’en avant» en essayant de manger un épi de maïs à l’aide d’une perceuse électrique.

Et bien, cette fois-ci, c’est aux dents de quelqu’un d’autre que le chanteur s’en est pris.

Le Fresh Prince lui-même, monsieur Will Smith.

Dans une vidéo publiée dimanche sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux hommes jouer à ce qui semble être un jeu de golf intérieur.

À un certain moment, Derulo s’élance et ramasse Will Smith directement dans les palettes.

Ce dernier a rampé vers la caméra pour dévoiler que ses deux dents d’en avant avaient été fracassées par l’impact.

Dans une photo publiée par Smith un peu plus tard, on peut le voir, toujours avec les dents cassées, avec Derulo et la légende: «je dois arrêter d’inviter @jasonderulo chez moi».

On ne sait pas si cette catastrophe maxillo-faciale est véritablement survenue, ou s’il s’agit simplement d’un mauvais tour des deux hommes, mais si nous avions à parier, nous prendrons le deuxième choix.

