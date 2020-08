Un aquarium récupère et lave les sous dans sa fontaine à souhait pour payer ses factures

Un aquarium bientôt fermé depuis six mois à cause de la pandémie a décidé de compter ses sous pour payer ses factures.

Les employés du NC Aquarium at Pine Knoll Shores ont vidé la fontaine à souhait puis ramassé et lavé 100 gallons de pièces, soit 378,541 litres, ou environ deux bains et demi.

C’est beaucoup de pièces ça.

«[Les sous] iront aux soins généraux de l'aquarium et des animaux pendant cette période», a expliqué l'aquarium dans un message Facebook dimanche dernier. Il demande également aux internautes de deviner combien d’argent au total contient les 100 gallons de sous.

On dit au moins 10 dollars. Au moins.

