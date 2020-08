Un casino dans l’eau chaude après qu’une fille de 12 ans s’est fait prendre à jouer

Le Star Casino, situé à Sydney en Australie, s’est vu obligé de payer une amende salée après qu’une série d'événements impliquant des mineurs se soient produits sur les lieux. Une jeune fille de 12 ans a notamment participé à des jeux de hasard.

• À lire aussi: 500 Torontois doivent se confiner après être allé aux danseuses

Dans une vidéo publiée par Liquor and Gaming New South Wales le 15 août dernier, on peut voir la mère de la jeune fille la faire entrer clandestinement dans l’établissement par une sortie de secours pour éviter la sécurité.

Une fois à l’intérieur, l’enfant a eu le temps d’effectuer 21 paris sur des machines à loto vidéo différentes. En tout, elle aurait joué pendant presque 20 minutes avant de sortir du casino.

Deux autres incidents dans lesquels des ados se sont fait servir de l’alcool ont aussi été dénoncés.

En tout, le casino devra verser la somme de 90 000 dollars australiens (85 700 dollars canadiens) pour son non-respect des lois.

Pas fort, pas fort.

Aussi sur le Sac:

s " /> " />