Des salles de bains transparentes installées dans les parcs de Tokyo

Les nouvelles toilettes publiques des parcs de Tokyo ne sont pas pour les anxieux.

Les installations habituelles, au top de la technologie, fascinent les touristes depuis longtemps, mais avaient malheureusement la réputation d’être sombres et sales chez les Japonais. Certains craignent aussi que quelqu’un de mal attentionné n’y soit caché.

La solution était donc de laisser les visiteurs du parc voir l’intérieur des toilettes avant d’y entrer.

C’est ainsi que, dans le cadre du Tokyo Toilet Project, les toilettes transparentes ont été installées récemment dans cinq endroits du quartier de Shibuya, à Tokyo. Le projet est organisé par la Nippon Fondation, un organisme à but non lucratif, et prévoit 17 autres toilettes qui seront installées au printemps prochain.

Dans un article de The Guardian, on apprend que ces toilettes ont été créées par l'architecte Shigeru Ban et sont fabriquées à partir de «verre intelligent» coloré qui devient opaque lorsque les lieux sont occupés.

Il est encore plus important qu’avant de ne pas oublier de barrer sa porte.

