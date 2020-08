La moitié des milléniaux et des Z ne sortiraient pas avec quelqu’un qui ne recycle pas

Si vous êtes nés après 1981 et vous ne recyclez pas, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous.

Selon une nouvelle étude américaine initiée par la compagnie Decluttr, une compagnie de revente de produits électroniques usagés, 47% des membres des générations Y et Z ne sortiraient pas. 90% d’entre eux affirment qu’ils recyclent et 43% choisissent aussi de composter.

Il est donc temps de commencer à s’en faire avec notre belle planète.

L’enquête, réalisée sur un échantillon de 1332 personnes, nous apprend que 45% des répondants ont indiqué qu’ils ne sortiraient pas avec quelqu’un qui utilise une quantité excessive de plastique à usage unique.

67% des personnes entre 18 et 29 ans ont également indiqué croire que le réchauffement climatique est une «menace réelle, d'origine humaine et grave» et 71% ont déclaré que c’était un enjeu plus important que l’économie.

Malgré tout, trois répondants sur cinq ne savaient pas ce qu’est un «déchet électronique» et 57% d’entre eux ignoraient l’impact grandissant de ces déchets sur l’environnement.

