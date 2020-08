Marianne St-Gelais partage une rare photo de couple pour célébrer un an d'amour

L'ancienne patineuse Marianne St-Gelais se fait assez discrète sur les réseaux sociaux concernant sa relation amoureuse, mais elle avait une bonne raison de faire exception, aujourd'hui: son copain Elie et elle célèbrent un an d'amour.

Il est déjà arrivé que la médaillée olympique publie des photos de son amoureux dans la dernière année, mais on ne le voit jamais directement. Comme ça:

Il est encore plus rare qu'elle partage des photos d'eux ensemble.



Par contre, lundi, la femme de 30 ans avait envie de partager une rare photo d'elle et son copain dans un carrousel de deux clichés. La première photo nous montre une partie du mur chez Marianne, où on aperçoit plusieurs photos du couple accrochées au mur.

C'est sur la deuxième photo du carrousel qu'on aperçoit les tourtereaux, tout sourire, sur un quai.







«~ 366 jours ~», peut-on simplement lire en légende qui accompagne les deux clichés, nous faisant ainsi comprendre que la paire célèbre un an d'amour.



