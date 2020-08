Un sans-génie se jette sur le dos d’un pauvre requin et se fait promener

En Arabie saoudite, un groupe d’amis à bord d’un yacht a capté sur vidéo le moment intense ou un des leurs a sauté sur le dos d’un requin-baleine dans le but de se faire promener, comme s'il était sur un cheval.

La scène s’est déroulée dans les eaux de la mer Rouge, où il est extrêmement rare de voir ce genre de créature.

Le sans-génie, connu sous le nom de Zaki Al-sabahy, était assis sur la proue du bateau quand il a aperçu l’imposante bête s’approcher. Sans y réfléchir, il s’est jeté directement sur le dos de l’animal, s'agrippant par sa nageoire dorsale.

Il s’est tenu sur le dos du requin alors que ce dernier tentait de s’éloigner, et ce pendant que les autres hommes sur l'embarcation nautique riaient de bon coeur.

Le requin-baleine n’est généralement pas dangereux pour l’humain, mais sauter sur son dos est quand même à plusieurs endroits du monde, question d’éviter de traumatiser ou de faire mal à l’animal.

Après quelques minutes de «balade», l’homme est revenu au bateau, complètement indemne.

Les autorités locales n’ont toujours pas annoncé si l’homme serait sanctionné pour son geste cruel.

Pouvant atteindre une longueur de 20 mètres et un poids de 34 tonnes, le requin-baleine est reconnu comme étant le plus gros poisson sur terre. Malgré sa taille imposante, il est plutôt docile. Les plus jeunes de l’espèce vont régulièrement s’amuser avec des plongeurs.

Dans les dernières années, le poisson cartilagineux a été placé sur la liste des espèces en voie de disparition.

