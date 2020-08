De quoi ont l’air les comédiens de Caméra Café aujourd’hui?

On apprenait cette semaine que la mythique série Caméra Café ferait un retour sur nos écrans bientôt.

La série avait fait ses débuts au Québec en 2002, après avoir été adaptée d’une série française.

La série comique s’était terminée en 2012 après nous avoir offert près d’un millier de sketches.

Voici de quoi ont l’air les comédiens de la série originale aujourd’hui:

Chantal Lamarre: Claire Pouliotte dans les saisons 1 à 3

L’actrice, chroniqueuse, animatrice, écrivaine et metteure en scène est apparue dans plus d’une vingtaine d’émissions, de séries et de films québécois.

Mélanie Maynard: Martine Tanguay dans les saisons 1 et 2

L’actrice, animatrice, scénariste et improvisatrice a travaillé en cinéma, à la radio, à la télévision et au théâtre. On a pu la voir entre autres dans KM/H, Dans une galaxie près de chez vous et les Parents.

François Morency: Marc Pageau dans les saisons 7 à 9

L’humoriste, comédien et animateur a animé plusieurs fois le gala Artis et le gala des Olivier.

Martin Drainville: Guy Bérard dans les saisons 5 à 10

Le comédien et improvisateur a joué plusieurs rôles marquants de notre télé. On a pu le voir, entre autres, dans Moi et l’autre, La petite vie, Lol et Série Noire.

Stéphane E. Roy: Sylvain Desjardins dans les saisons 1 à 10

L’acteur, cinéaste, dramaturge et metteur en scène a écrit et joue présentement dans la pièce Garçon! présentée au Théâtre Le Patriote.

Claude Prégent: Normand Dugas dans les saisons 1 à 10

Le grand acteur a marqué la télévision et le théâtre québécois avec ses rôles dramatiques et comiques.

Catherine Florent: Jeanne Coulombe dans les saisons 1 à 7

L’actrice a joué dans des séries bien aimées des Québécois comme Lance et compte, et l’Auberge du chien noir.

Catherine-Anne Toupin: Jeanne Coulombe dans les saisons 8 à 10

L’actrice, dramaturge et scénariste a été découverte par le grand public grâce à son personnage de Mélissa Briant dans Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Elle est coauteure, avec son conjoint Antoine Bertrand, de la série humoristique Boomerang, dans lequel le couple joue.

Julie Ménard: Josée Gamache dans les saisons 3 à 10

L’actrice est également auteure-compositrice-interprète, comme on a pu l’apprendre à La Voix en 2014.

Bobby Beshro: André Nadon dans les saisons 2 à 10

L’acteur a joué des rôles quatorze séries et dix films, dont le Grand Méo dans Les Pays d’en haut.

Mahée Paiement: Manon Grenon dans les saisons 2 à 10

L’actrice québécoise, porte-parole et designer a fait ses débuts quand elle était enfant dans le film Bach et Bottine. Elle est aussi animatrice de radio.

Daniel Brière: François-Baptiste Marois dans les saisons 1 à 8

Le metteur en scène et acteur a joué dans plusieurs séries marquantes comme Annie et ses hommes et Les Parents.

Jasmin Roy: Philippe Graton dans les saisons 1 à 10

Acteur, il est aussi auteur, animateur et activiste. En 2015, il anime un documentaire et publie un livre intitulé #Bitch: les filles et la violence.

Louise Deslières: Carole Lussier dans les saisons 1 à 6

L’actrice qu’on a connue dans Caméra Café, 450 chemin du Golf et Omerta II, entre autres, est retournée enseigner en maternelle en 2015 et 2016.

Martin Matte: Bruno Gagnon dans les saisons 1 à 5 et les saisons 8 et 10

L’humoriste, acteur, auteur, scénariste et producteur a charmé les téléspectateurs avec sa série Les beaux malaises.

Pierre Brassard: Jean-Claude Langevin dans les saisons 1 à 5 et 8 à 10

L’animateur, humoriste et acteur était un membre du groupe humoristique Les Bleu Poudre, qui nous ont donné les émissions 100 Limite et Taquinons la planète. Il a également joué dans les Bye Bye 2015, 2016 et 2017.

Laurent Paquin: Alain Jarraud dans les saisons 9 et 10

L’humoriste est bien sûr connu pour sa grande carrière sur scène, mais aussi pour ses rôles dans Caméra Café et Histoire de filles.

Antoine Bertrand: Patrice Labrecque dans les saisons 5 à 8

L’acteur et animateur a joué dans de grandes séries comme Virginie et Les Bougons. Il est aussi l’interprète du rôle-titre du film Louis Cyr: l’homme le plus fort du monde.

