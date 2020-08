Guy A Lepage publie un message touchant pour souligner l'anniversaire du décès de son frère

En juillet dernier, Guy A Lepage avait publié sur Instagram un hommage touchant à sa grand-mère qui l'a élevé. Aujourd'hui, l'animateur a voulu rendre hommage à son frère, décédé il y a 24 ans.

Celui qui pilote Tout le monde en parle depuis maintenant 16 ans a tenu à souligner le triste anniversaire du décès de son frère, Bruno, qui s'est enlevé la vie il y a de cela 24 ans, aujourd'hui.



En cette date marquante, Guy A Lepage a partagé un cliché de son jeune frère alors qu'il avait 6 ans. Il a également écrit quelques lignes pour mentionner que, malgré les années qui passent, la douleur, elle, demeure toujours aussi poignante.





«Mon frère Bruno en 1969. Il avait six ans à cette époque. Il était espiègle, téméraire, affectueux et tannant. Il était aussi super beau contrairement à nous tous, que les coupes de cheveux horribles et les vêtements en fortrelle enlaidissaient chaque jour davantage alors que ça tombait bien sur lui comme un enfant de catalogue. À 12 ans, il ressemblait à un jeune Jim Morrisson. Voilà 24 ans aujourd’hui qu’il s’est enlevé la vie. J’étais là pour l’identifier. La vie continue mais parfois ça me frappe comme un truck. Un triste anniversaire pour sa femme, ma sœur et moi. Ainsi que son fils qu’il n’a jamais connu», peut-on lire en légende pour accompagner la photo.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI





Plusieurs vedettes québécoises ont pris un moment pour commenter et envoyer leur soutien à Guy A Lepage et à ses proches, comme Phil Roy, Mélissa Desormeaux-Poulin, Sarahmée, Elisapie, Mahée Paiement et Anick Dumontet, entre autres.



On se joint à eux pour envoyer un peu d'amour en cette journée difficile.

Si vous avez besoin d’aide, n'hésitez pas:

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266



