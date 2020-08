Usain Bolt attend un résultat de test de COVID-19 quelques jours après avoir fait un gros party pour sa fête

Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt a huit médailles olympiques à son actif, mais ce n’est pas demain la veille qu’il ajoutera une médaille d’or d’un concours de bonnes idées à sa collection.

Celui qui a déjà organisé un podium des plus beaux seins a appris, dimanche, qu’il avait possiblement contracté la COVID-19, une terrible maladie qui ravage présentement la terre au grand complet.

• À lire aussi: Usain Bolt organise un podium des plus beaux seins

Par contre, semble-t-il que l’homme le plus rapide du monde a fait fi des mesures préventives mises en place pour limiter l’étendue du virus.

Le 21 août dernier, Bolt a souligné en grand son 34e anniversaire en organisant une grande fiesta extérieure. Sur des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir Usain et ses invités, incluant plusieurs autres athlètes, danser, chanter et se faire des câlins tout en ne portant pas de masque et ne respectant pas la distance de deux mètres.

Ironiquement, les fêtards ont même dansé sur Lockdown, une pièce du chanteur reggae Koffee, qui traite du confinement.

En attendant les résultats, l’olympien a annoncé qu’il entre en confinement.

Avec ses 1413 cas et 16 décès, la Jamaïque a été relativement épargnée par la terrible maladie, mais le premier ministre de la nation insulaire, Andrew Holness, a déclaré samedi que les cas étaient en hausse et que les citoyens devaient faire preuve de vigilance.

Malgré tout, nous souhaitons à Usain Bolt une joyeuse 34e année sur terre, mais nous sommes quand même déçus de son manque de jugement.

Aussi sur le Sac:

OUCH!