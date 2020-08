Voyez Brendan Gleeson devenir Trump dans la bande annonce de The Comey Rule

Depuis l’élection de Donald Trump en 2016, les cinéphiles se demandent quel comédien sera capable et surtout osera incarner le 45e président des États-Unis dans un film.

Ironiquement, ce n’est pas un Américain qui a eu l’honneur.

Pour The Comey Rule, un film en deux parties qui sera diffusé sur Showtime les 27 et 28 septembre prochain, l’Irlandais Brendan Gleeson se glisse dans la peau de l’ancien magnat de l'immobilier et animateur de télé-réalité.

Dans la première bande-annonce du film, on constate rapidement que l'interprétation de Gleeson est moins caricatural que celle d’Alec Baldwin à Saturday Night Live (SNL).

Le film raconte l’histoire de la tumultueuse histoire entre James Comey, le directeur du FBI au moment de l’élection de Trump, et de ce dernier.

The Comey Rule met aussi en vedette Jeff Daniels dans le rôle titulaire, Holly Hunter, Michael Kelly, Jennifer Ehle et Scoot McNairy.