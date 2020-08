Bella Thorne touche plus de 1 M$ en 24h sur OnlyFans

L’actrice Bella Thorne vient d’établir un nouveau record sur la plateforme OnlyFans.

Selon ce que rapporte PageSix, un porte-parole de la plateforme, connue pour son contenu exclusif et pour adulte, a indiqué qu’elle était la première à toucher 1 M$ US (environ 1,3 M$ canadiens) lors de sa première journée.

Thorne a lancé son profil la semaine dernière et aurait été très active sur celui-ci. Toujours selon PageSix, elle répondrait aux messages privés, s’intéresserait personnellement à ses abonnés qui déboursent 20 $ par mois, et ce, en plus de publier du contenu exclusif.

Les créateurs de contenus gardent 80 % de ce montant.

Au Québec, c’est principalement l’influenceuse Lysandre Nadeau qui a popularisé cette plateforme en s’y inscrivant lors du mois de février dernier.

Elle avait ensuite documenté son aventure dans une vidéo sur YouTube et elle avait révélé ses profits.

Après un peu plus d’un mois, Nadeau avait empoché environ 112 000 $ canadiens.

