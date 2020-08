Jennifer Lopez présente un court-métrage touchant sur un membre trans de sa famille

L’actrice, chanteuse, productrice et danseuse Jennifer Lopez a présenté un court-métrage touchant et important sur son compte Instagram la fin de semaine dernière.

Draw with me est un court documentaire, par Constantine Venetopoulos de Ithaka Film, sur une jeune personne trans qui cherche comment annoncer son identité non binaire à sa famille. On y suivra aussi sa relation avec son art.

Le sujet touche particulièrement Lopez, puisque son propre nibling, un terme neutre de genre pour un neveu ou nièce, Brendon, est au centre de ce documentaire. En français, certains suggèrent «ness» comme traduction.

Dans la description accompagnant sa vidéo, Lopez dit que le film sera présenté dans les festivals de films. On peut aussi y lire: «Brendon est mon ness et voici leur histoire... Draw With Me est un court-métrage sur l'acceptation du changement et des défis avec amour en sachant que tout est possible.»

Après une courte présentation de Lopez, on peut voir les 5 premières minutes du court-métrage. Le résultat en touchera plusieurs.

