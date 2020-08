Mariloup Wolfe et Mirianne Brûlé partagent plein de photos des retrouvailles de «Ramdam»

Pour les fans d'une série maintenant terminée, rien n'est plus satisfaisant que de revoir certains des acteurs principaux se rassembler, le temps de brèves retrouvailles. Dimanche, c'est une partie de la belle gang de Ramdam qui s'est réunie, le temps d'une journée.



En effet, le temps d'une journée, cinq comédiens de la série se sont réunis, alors qu'ils étaient de passage sur le plateau de l'émission Le Tricheur. Il s'agit de Mariloup Wolfe, Hugo Dubé, Mirianne Brûlé, Catherine Brunet et Maxime Desbiens-Tremblay.

Évidemment, les comédiens en ont profité pour immortaliser leur journée en capturant et partageant plusieurs photos de leurs retrouvailles en mode distanciation... et visiblement, ils ont eu beaucoup de plaisir, car leurs sourires sont communicatifs et leur bonne humeur est contagieuse!



Pour ceux qui ont hâte de voir leurs émissions à la télévision, il faudra s'armer d'un peu de patience, car dans une publication sur Instagram, Mirianne Brûlé a dévoilé que leur semaine sera en ondes «quelque part en novembre». Elle en a également profité pour mentionner qu'il s'agissait de sa première journée sans bébé, depuis qu'elle a donné naissance à la petite Camila, il y a de ça un an.







«Hier j’ai vécu ma première journée sans bébé de 9 à 5 pour un tournage. Elle va avoir un an demain . Ça m’a fait tellement de bien. On les aime nos petits mais avoir des moments de liberté c’est précieux. Merci @letricheurtva pour la belle invitation. J’ai tellement eu trop de plaisir avec ma gang de Ramdam!! Pour les nostalgiques ça passera quelque part en Novembre! #tournage #fun #mama #happymimi #montreal #quebec #canada #messeinsalafindelajourneesepouvaientplus #breastfeeding», peut-on lire dans la légende qui accompagne le cliché.



Rappelons que Ramdam, diffusé de 2001 à 2008, est depuis devenue une série jeunesse culte au Québec.



