Catherine Dorion a-t-elle manqué de respect envers la famille de Pierre Laporte?

Un cliché de Catherine Dorion semble avoir dérangé la députée libérale Marie Montpetit.

• À lire aussi: Eau à l’Assemblée nationale: pas assez chaude, selon Vincent Marissal

Sur la photo partagée par Mme Montpetit, on y voit la députée de Québec solidaire brandir le poing devant l’affiche du nouveau documentaire Les Rose qui raconte l’histoire de Paul et Jacques Rose, membres du Front de libération du Québec (FLQ) et impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat du ministre Pierre Laporte en octobre 1970.

Le film est réalisé par Félix Rose, le fils de Paul Rose.

«Il faut être aveuglée par son idéologie indépendantiste pour brandir le poing en l’honneur de terroristes & d’assassins. Le geste de Mme Dorion manque profondément de respect à la famille de Pierre Laporte», a écrit la députée Maurice-Richard sur Twitter.

Il faut être aveuglé par son idéologie indépendantiste pour brandir le point en l'honneur de terroristes & d’assassins. Le geste de Mme Dorion manque profondément de respect à la famille de Pierre Laporte.#QS doit s’en dissocier à moins qu’il soit d’accord avec elle? #PolQc pic.twitter.com/jwBD87e7az — Marie Montpetit (@Marie_Montpetit) August 27, 2020

«Québec solidaire doit s’en dissocier à moins qu’il soit d’accord avec elle?», a-t-elle ajouté.

Sondage Catherine Dorion a-t-elle manqué de respect à la famille de Pierre Laporte? Oui! Pas du tout! Ouin, c'est pas fort. Partagez votre résultat sur Facebook

Sur sa page Facebook jeudi matin, Catherine Dorion est revenue sur son expérience cinématographique. Elle en a profité pour inviter la population à aller voir le film au cinéma.

Dans sa publication, elle met en contexte l’origine de la crise d’octobre et souligne que les membres du FLQ reconnaissaient leurs «erreurs» dans le documentaire. Toutefois, Dorion estime que «malgré tout le tragique de ceux qui sont morts pendant la crise d’octobre, la mort d’un ministre libéral a jeté comme un énorme baril d’eau froide sur la crise enflammée qui faisait rage».

«C’est, pour moi, l’une des preuves que la violence ne trouve pas au Québec un sol très fertile. Même si la colère, même si les sources de cette colère sont encore là : les inégalités, la soumission du peuple et du territoire aux gros matous qui savent comment se mettre nos gouvernements dans leur petite poche d’en arrière pour accumuler à nos dépens les dollars et le pouvoir», a-t-elle ajouté.

Ailleurs sur le Sac de chips :