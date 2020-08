Daniel Craig en deuil de son père

Après avoir souffert d’un cancer du foie, Tim Craig, le père du comédien britannique Daniel Craig, a rendu l’âme jeudi dernier à l’âge de 77 ans.

L’homme, que son fils décrit comme un père poule, était un ancien tenancier de pub et homme d’affaires.

Le père de celui qu’on connaît aujourd’hui comme le James Bond blond était très fier de son fils. Il se rendait régulièrement aux premières de ses films.

Daniel crédite son amour pour l’agent secret le plus populaire du monde à son père. En 1973, alors qu’il n’avait que 5 ans, Tim l’a amené au cinéma pour voir Live and Let Die.

Au moment de son décès, Tim Craig était entouré de ses deux fils, Daniel et Harry et de son épouse Kristy.

Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à la famille Craig en ces moments difficiles.

