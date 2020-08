Lucie Laurier partage une photo avec un masque et ses fans ne sont pas contents

L'actrice Lucie Laurier en a sûrement déçu plus d'un mercredi.

ROGER GAGNON / AGENCE QMI Plusieurs centaines de personnes ont pris part, dans l’après-midi du samedi 22 août 2020, à une manifestation contre le port du masque obligatoire, à la place du Citoyen de Saguenay. Sur la photo: La comédienne Lucie Laurier était au nombre des orateurs. ROGER GAGNON / AGENCE QMI

La femme, que l'on a pu voir à une manifestation contre le port du masque obligatoire à Saguenay (entre autres), a partagé sur son compte Facebook une photo d'elle devant un restaurant. Le gros hic, pour les gens déjà fâchés, c'est que la comédienne tient dans ses mains... un objet du diable.

Un masque.

Un MASQUE.

En plus d'être sur le Plateau. OUF!

Le masque a l'air cute. Il est rouge et réutilisable. Mais il ne faut pas se laisser berner. C'est aussi un objet de soumission, apparemment. C'est ce que répètent beaucoup de gens dont on a déjà trop entendu parler.

Bref, dans les commentaires, plusieurs fans se disent déçus. «Les bottines ne suivent pas les babines.»

On tient à rappeler que le port du masque est obligatoire dans les endroits publics fermés au Québec, et que si, comme Lucie Laurier, vous avez envie de sortir de chez vous et d'avoir le droit d'aller aux toilettes, vous êtes mieux d'en avoir un sur vous. En voici d'ailleurs de beaux: 14 masques en tissu lavable faits au Québec à commander pour avoir du style malgré tout.

Toute une controverse en cette journée de rentrée pour de nombreux jeunes Québécois.

