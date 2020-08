Adele publie une photo en bikini et se fait accuser d’appropriation culturelle

La chanteuse britannique Adele s’est rendue sur Instagram, dimanche soir, pour souligner le Notting Hill Carnival, même s’il était annulé, cette année, à cause de la COVID-19.

Le festival, organisé chaque année par la communauté afro-caribéenne du Royaume-Uni, se déroule dans le chic quartier de Notting Hill, d’où son nom.

Pour rendre hommage à ce festival, l’interprète de Rolling in the Deep a publié une photo dans laquelle on peut la voir prête pour l’événement. Elle porte un haut de bikini aux couleurs du drapeau jamaïcain, une grosse chaîne en or et des plumes. Ses cheveux sont arrangés en bantu knots, une coiffure associée aux femmes africaines ou de descendance africaine.

Alors que plusieurs ont commenté la récente perte de poids de la femme de 32 ans, plusieurs autres ont accusé la chanteuse d’appropriation culturelle.

«Adele publie tellement rarement sur les réseaux sociaux, c’était facile, tout ce qu’elle avait à faire était de choisir de ne pas publier quelque chose d’insensible.»

D’autres ont plutôt choisi de souligner le fait qu'Adele ressemble maintenant étrangement à Katy Perry.

AFP

Au moment d’écrire ces lignes, la photo a reçu 2,5 millions de mentions «j’aime» et a été commentée plusieurs milliers de fois.

