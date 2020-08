Brad Pitt a une nouvelle blonde, mais elle est déjà mariée

Brad Pitt n’est plus un cœur à prendre (encore). Selon plusieurs médias européens, l’acteur américain serait en couple avec une jeune mannequin allemande d'origine polonaise, Nicole Poturalski.

Poturalski a 27 ans et même si son nom ne vous dit peut-être rien, elle travaille depuis déjà 10 ans.

Le couple se trouverait actuellement en vacances au Château Miraval, dans le sud de la France, le lieu même où Pitt a épousé Angelina Jolie en 2014.

La nouvelle flamme de l’acteur de 56 ans fait aussi les manchettes, car elle est toujours mariée avec le renommé cuisinier allemand Roland Mary, 68 ans.

«Ils sont toujours mariés. Mais je pense qu’on peut décrire leur relation comme un "mariage ouvert"», a confié un de leurs amis au Daily Mail.

Matrimonio abierto. La novia de Pitt está casada y su marido sabe de la relación https://t.co/TO1xJ8CVhl pic.twitter.com/GZQ61Y6Hmz — LA NACION (@LANACION) August 30, 2020

Le chef ne ferait même que peu de cas du fait que son épouse fréquente la vedette d’Hollywood, toujours selon cette source.

«Il a déjà été marié plusieurs fois et a cinq enfants. Il ne veut pas être le genre de mari jaloux ou négatif.»

On imagine que ça tombe bien pour Brad qui, lui aussi, a déjà été marié (plus d'une fois) et a déjà six enfants.

Selon Page Six, Brad Pitt et Nicole Poturalski se seraient rencontrés dans le restaurant de Roland Mary l’été dernier, pendant la promotion du film Il était une fois à Hollywood.

Séparés depuis 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie n’ont toujours pas finalisé leur divorce.

Une histoire à suivre.

