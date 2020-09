Après près d’un mois d’inactivité sur le web, Arnaud Soly est de retour sur les réseaux sociaux et semble plus ressourcé que jamais!

L’humoriste a partagé quelques clichés de son séjour en Gaspésie mardi matin pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans.

«De retour sur les réseaux sociaux! Que ça fait du bien de déconnecter! J’ai profité de cette pause pour me ressourcer en Gaspésie où j’y ai fait quelques activités incontournables de la région: pêcher; cueillir des champignons et des pommes; escalader une montagne et chier sur une plage», a-t-il écrit.

Le 3 août dernier, Soly avait indiqué qu’il prenait une petite pause de la Toile en raison de plusieurs aspects négatifs.

«Ces plateformes me semblent complètement inadaptées au dialogue. Ma vidéo humoristique sur le port du masque a généré des milliers de commentaires violents, ce qui, je crois, témoigne d’une certaine souffrance collective. De plus, ma dépendance aux réseaux sociaux fait que je passe des heures absorbées par les commentaires hargneux, et cela mine mon moral», avait-il affirmé.

Bon retour, Arnaud!

