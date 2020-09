Christine St-Pierre compare 100$ à «un paquet de gommes»

La députée libérale Christine St-Pierre a fait une drôle de comparaison, mardi, lors d’une entrevue à LCN.

Alors qu’elle discutait avec l’animateur Mario Dumont de son autobiographie, elle a comparé 100$... à un paquet de gommes.

«Je dis qu’un ministre ne devrait jamais être dans un cocktail de financement, même si c’est 100$. Quelqu’un qui veut faire avancer un dossier ou qui veut avoir accès à un ministre très rapidement, 100$, c’est un paquet de gommes!» a-t-elle déclaré.

Ces propos se hisseraient-ils au palmarès des déclarations proches du peuple, avec le «75$ pour une épicerie familiale» de Philippe Couillard?

Peut-être bien.

On comprend, bien sûr, ce que Mme St-Pierre a voulu dire par là, et qu'elle parlait des gens d'affaires. On a simplement trouvé cette comparaison amusante!

