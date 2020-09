Trump invite sa porte-parole à en «prendre une pour l’équipe» après que Kim Jong-un lui ait fait de l’oeil

Kim Jong-un... plus comme Kim Jong Loooooove.

Comme c’est devenu coutume, quelqu’un ayant côtoyé le président américain Donald J. Trump a décidé d’écrire un livre.

Cette fois-ci, c’est au tour de Sarah Huckabee Sanders, celle qui a occupé le poste de porte-parole de la Maison-Blanche de 2017 à 2019.

Dans le livre qui paraîtra mardi prochain, Sanders raconte un incident malaisant qu’elle a vécu en 2018 alors qu’elle s’était rendue à une rencontre diplomatique à Singapour. Son patron allait alors y rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un.

Dans son livre, la femme de 38 ans raconte que durant les discussions, Kim semblait l’avoir remarquée. Elle affirme que lorsque leurs regards se sont rencontrés, le dictateur lui aurait souri et fait un clin d’oeil.

«J’étais choquée. J’ai rapidement descendu la tête et continué de prendre des notes» peut-on lire dans les pages de Speaking for Myself.

«Tout ce que je pouvais me dire était “Qu’est-ce qui vient de se passer? Kim Jong-un ne vient pas vraiment de me cruiser?”»

Plus tard, en quittant la rencontre, l’ancienne porte-parole a raconté l’incident à Trump ainsi qu’à son chef de cabinet de l’époque, John Kelly.

«KIM JONG UN T’AS CRUISÉ! IL L’A FAIT! IL T’AS F****NG CUISÉ!» s’est exclamé le président, selon Sanders.

Malgré qu’elle dit avoir affirmé à Trump que toute la situation la rendait très mal à l’aise, il a enchaîné.

«Et bien Sarah, c’est décidé. Tu t’en vas en Corée du Nord et tu en prends une pour l’équipe. Tu vas manquer à ton mari ainsi qu’à tes enfants, mais tu seras une héroïne pour notre pays!»

Selon Sanders, à et Kelly hurlaient de rire.

Au début de sa présidence, Trump était très hostile à l’égard de Kim, ne manquant jamais une occasion de l’insulter. Il l’avait même surnommé «Rocket Man» en 2017 lors d’un discours aux Nations Unies désormais notoire.

Mais depuis, les deux chefs d’État entretiennent une «bromance» chaleureuse. Depuis la rencontre de Singapour, ils se sont revus à deux reprises. Trump est même devenu le premier président de l’histoire à mettre les pieds en Corée du Nord.

The Donald a même annoncé à un rallye en 2018 que Kim et lui sont tombés «amoureux l’un de l’autre» et que ce dernier lui avait écrit de très belles lettres.

Nous vous confirmons que Sarah Huckabee Sanders a choisi de ne pas quitter son époux et vit toujours aux États-Unis avec son époux Bryan et leurs trois enfants.

