Une juge renvoyée après avoir participé à un ménage à trois dans son bureau

Semble-t-il que ce n’est pas parce qu’on est juge qu’on a nécessairement du bon jugement.

Lundi, une commission d’enquête de cinq membres a voté unanimement pour retirer la juge Dawn Gentry de ses fonctions à la suite d’allégations de comportements incroyablement déplacés.

Consommation d’alcool sur les heures de travail, ménage à trois dans son bureau, népotisme, cohésion sexuelle, name it, la liste de ses offenses est très longue.

Cette dernière avait été suspendue sans salaire de son poste à la cour familiale de Cincinnati en décembre dernier en attendant les résultats d’une enquête à l’interne.

«Dans ce cas-ci, on ne parle pas d’un ou de deux incidents isolés, mais bien d’une culture d’inconduite et de très mauvais jugement de la part de l’accusée, qui a duré pendant plus d’un an, et qui a continué même après qu’elle eut été informée qu’une plainte avait été déposée contre elle», peut-on lire dans le rapport de la commission.

Voici certaines des choses qu’on lui reproche:

D’avoir utilisé son influence pour faire engager son copain guitariste comme témoin expert à la cour.

D’avoir eu un ménage à trois dans son bureau sur les heures de travail avec sa secrétaire et ledit guitariste.

D’avoir tenté de convaincre une avocate d’avoir des relations sexuelles avec son mari pour qu’elle puisse l'accuser d'infidélité.

D’avoir menacé des employés de les congédier s’ils refusaient de faire des dons à sa campagne de réélection.

D’avoir encouragé des employés à consommer de l’alcool et à participer à une orgie dans son bureau.

Désolé, Dawn, mais être juge, ce n’est pas pour tout le monde.

