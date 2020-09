[VIDÉO] Une femme sort sur l’aile d’un avion parce qu’elle a «chaud»

Une femme qui revenait d’un voyage en Turquie n’en pouvant visiblement plus de la chaleur dans l’avion.

Dès que l’appareil a atterri en Ukraine, elle est sortie marcher sur l’aile du Boeing 737 parce qu’«elle avait chaud», selon ce que rapporte Lad Bible.

Une vidéo montre bien la scène.

On comprend pourquoi la mère est maintenant bannie d’Ukraine International Airlines, avec ses deux enfants et son mari.

«L’avion a atterri et tous les passagers ont débarqué. Elle a marché jusqu’au fond de l’appareil pour atteindre la sortie d’urgence, ouvrir la porte et sortir. Pendant ce temps-là, ses enfants étaient dehors à côté de moi et disant: c’est notre mère», a déclaré un autre vacancier.

Ouin.

