Céline Galipeau est en deuil de sa mère

L’animatrice du Téléjournal 22h à Radio-Canada, Céline Galipeau, a annoncé jeudi le décès de sa mère, Pham Thi Ngoc Lang, sur les réseaux sociaux.

«Après s’être battue jusqu’au bout de ses forces, ma mère nous a quittés ce matin, tout doucement. Une femme forte, courageuse, exceptionnelle. Elle va nous manquer terriblement. Je t’aime maman...», a-t-elle écrit.

La cause de son décès n’est pas connue pour l’instant. En mai dernier, Mme Galipeau s’était livrée, en ouverture du Téléjournal, sur son quotidien chamboulé et sur ses absences ponctuelles à l’émission d’information. Elle avait alors déclaré que sa mère était dans un état grave à l’hôpital et qu’elle avait une pensée pour les familles ayant «des proches hospitalisés» et qui «sont dans les CHSLD». La journaliste avait qualifié d’«insoutenable l’angoisse qu’on peut vivre».

Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs personnes lui ont envoyé des messages de condoléances.

«Je vous offre mes plus sincères condoléances, Mme Galipeau. Mes pensées sont avec vous et vos proches», a entre autres écrit le premier ministre du Québec, François Legault.

L’équipe du Sac de chips se joint ainsi à ces personnes et nous offrons nous aussi nos condoléances à Mme Galipeau et sa famille.