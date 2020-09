Sentir le vagin de Gwyneth Paltrow était bien normal pour l’équipe de Goop

Pour les employés de Goop, la compagnie de Gwyneth Paltrow, «une journée de travail comme les autres» a une drôle de définition.

L’actrice de 47 ans a pas mal fait jaser d’elle cette année. Avec la sortie de sa série documentaire... ésotérique... sur Netflix et ses produits particuliers sur sa boutique en ligne, elle a créé plusieurs controverses.

Dans une entrevue avec le magazine Closer, le concepteur en chef de la marque de style de vie Shaun Kearner nous en a appris plus sur le fonctionnement de Goop.

Il nous a, entre autres, appris que lors de la conception de sa drôlement célèbre bougie «This Smells Like My Vagina», il était bien normal que les employés sentent le vagin de Paltrow. «Pour l'équipe Goop, sentir le vagin de Gwyneth est devenu juste un autre jour au bureau! Elle est l'incarnation ultime de la marque, et cela signifie assurer son authenticité avec les produits."»

Pour une mise en contexte, il explique l’ambiance de travail ouverte et libre du bureau: «Le bureau de Goop ne ressemble à aucun lieu de travail dans le monde. Vous trouverez des membres du personnel assis à leur bureau avec un tas d'aiguilles au visage, ou porter un vibrateur en collier tout en discutant des jouets sexuels qui leur ont donné le meilleur orgasme cette fin de semaine. C'est l'environnement le plus hilarant, merveilleux et fou.»

Lorsqu’elle a été mise en vente à la mi-janvier, la bougie, qui sent le géranium, la bergamote aux agrumes et le cèdre, s’est vendue en un instant.

