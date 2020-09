Le chanteur de The Temptations, Bruce Williamson, meurt de la COVID

Bruce Williamson, chanteur du mythique groupe R&B The Temptations de 2006 jusqu’à 2015, est décédé dimanche soir après avoir contracté la COVID-19.

Bien qu’il n’était pas membre du groupe au moment de l’enregistrement des pièces My Girl, The Way You Do the Things You Do et Get Ready, Williamson a eu la chance de les interpréter d'innombrables fois au cours de ses neuf années avec le groupe.

Il a aussi apparu dans plusieurs émissions télévisées et a chanté sur Back to the Front et Still Here, deux albums du groupe.

Il a également eu la chance de chanter deux fois à la Maison-Blanche, soit pour George W. Bush en 2008 et pour Barack Obama en 2014.

Avant de rejoindre The Temptations, Williamson s’est fait connaître en tant que chanteur gospel.

Il avait 49 ans.

