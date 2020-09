Attention, les images d'un suicide circulent sur TikTok

Si vous utilisez régulièrement l'application de partage de vidéos TikTok, vous pourriez avoir une mauvaise surprise.

La plateforme met en alerte les parents et ses utilisateurs à propos d'images d'un suicide qui ont été incrustées dans des vidéos.

La vidéo montrant un Américain qui met fin à ses jours provient d'un livestream Facebook et a été téléchargée sur diverses plateformes internet, parfois ajoutée à l'intérieur de vidéos traitant d'autres sujets.

Soyez vigilants si vous voyez apparaître cette image :

«Nous sommes conscients que des clips d'un suicide qui a été diffusé en direct sur Facebook ont circulé récemment sur d'autres plateformes, dont TikTok», a tweeté lundi TikTok.

La plateforme de vidéos en format court a indiqué que ses sytèmes détectaient et signalaient automatiquement les clips concernés.

«Nous supprimons les contenus et excluons les comptes qui essayent de façon répétée de télécharger les clips, et nous sommes reconnaissants aux membres de notre communauté qui ont signalé ces contenus et avons déconseillé aux autres de visionner, s'intéresser ou partager ces vidéos sur quelque plateforme que ce soit, par respect pour l'intéressé et ses proches», a déclaré TikTok.

Kirra Pendergast, PDG de la société de conseil en cybersécurité Safe on Social, conseille aux parents d'empêcher les jeunes enfants d'accéder au site dans les prochains jours, jusqu'à ce que tous les clips concernés aient été repérés et supprimés.

«Ce contenu est assez largement partagé, donc nous voulons minimiser les dégâts au maximum», a-t-elle écrit sur Facebook.

Elle a indiqué que la vidéo avait notamment été téléchargée sur TikTok en étant présentée comme des images de chatons.

«Ça a fait prendre conscience à beaucoup de parents de ce à quoi leurs enfants peuvent être exposés, lorsque des enfants parfois âgés de huit ans et utilisant TikTok ont pu voir ça en pensant qu'ils allaient voir une vidéo de chatons. C'est terrifiant pour les parents», a-t-elle déclaré au journal australien Sydney Morning Herald.

L'Association québécoise de prévention du suicide a fait une publication pour sensibiliser les gens à cette nouvelle.



«Si vous êtes inquiet pour vous ou un proche, nous vous invitons à communiquer avec le centre de prévention du suicide de votre région, le 1-866-APPELLE (277-3553) ou encore à visiter le commentparlerdusuicide.com», a-t-elle rappelé.