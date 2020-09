La plus vieille pornstar du monde obligée de prendre une pause à cause de la COVID-19

La pandémie a affecté le quotidien de beaucoup beaucoup de gens.

Dans une entrevue avec le tabloïd hebdomadaire japonais Shukan Shincho en août dernier, une dame de 84 ans explique avoir dû arrêter sa carrière d’actrice pornographique.

Yuko Ogasawara travaille pour l’industrie du cinéma adulte depuis quatre ans, mais n’a pas pu assister à un tournage depuis l’automne dernier. «Je tourne chaque année depuis que j'ai 81 ans», ajoute-t-elle.

Surnommée «la plus vieille star du porno au monde», Ogasawara est bien déçue de la situation. «Je veux continuer à travailler», dit-elle. «La société [de production] me dit que [la pause continue] à cause du coronavirus, mais je prépare mon corps pour pouvoir tourner dès demain.»

Ogasawara, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, explique avoir passé une partie de sa vie avec un homme strict: «C'était un mari dur. Au cours des 35 ans qui ont précédé sa mort à l'âge de 59 ans, il ne m'a jamais laissée sortir boire un verre. J'ai vécu sans liberté.»

Elle n’a pas perdu de temps pour récupérer son indépendance après le décès de son mari.

À 61 ans, elle ouvre un club d’hôtesses à Tokyo et y rencontre un de ses clients, qui travaillait comme pigiste en coiffure et en maquillage, qui lui parle d’une compagnie de production de films coquins cherchant des nouvelles actrices.

Même si elle était sceptique au début, Ogasawara a décidé de se lancer dans l’aventure quand elle a rencontré ses possibles collègues de travail, de «beaux jeunes hommes».

«J'ai dit à mon fils aîné: “N'est-ce pas formidable de rester jeune?”»

Elle est apparue dans une dizaine de films depuis ses débuts en 2016, et elle ne compte pas arrêter de sitôt.

On vous le souhaite, madame Ogasawara!

