Les téléspectateurs réagissent fortement aux 2 mètres de distance dans District 31

Enfin, cette semaine, les téléspectateurs ont pu renouer avec District 31, eux qui attendaient depuis des mois les quatre épisodes d'une heure bouclant la quatrième saison.

Celle-ci avait été abruptement interrompue avec l'arrivée du confinement.



Mais pour pouvoir apprécier pleinement le grand retour de leurs policiers favoris dès septembre, alors que la pandémie n'est certainement pas terminée, les téléspectateurs devront accepter un changement assez important: la distance physique appliquée lors des tournages. Ça veut dire au moins un mètre et demi entre tout le monde tout le temps. Même à l'écran.

District 31

Rappelons qu'il s'agit de la première série tournée pendant la pandémie à être diffusée.



C'est donc évident qu'au-delà de l'intrigue, la distance inhabituelle entre les personnages a fait beaucoup jaser et réagir depuis lundi soir sur les réseaux sociaux.



De nombreux téléspectateurs se sont dits plutôt agacés par le deux mètres, qui était souvent visible, alors que d'autres ont plutôt levé leur chapeau à toute l'équipe, qui a su rendre le tout le plus naturel possible. Certains ont souligné qu'il faudra simplement une période d'adaptation.





Voici quelques commentaires recueillis sur la page Facebook de l'émission, mardi matin:



Le reste de la quatrième saison de District 31 est diffusé jusqu'à jeudi soir.

Puis, la cinquième saison débutera la semaine prochaine.



