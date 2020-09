Ce fou rire incontrôlable entre Jean-Michel Anctil et Gino Chouinard est à voir

Nouveau chroniqueur à Salut Bonjour, Jean-Michel Anctil a déjà semé l'hilarité sur le plateau de Salut Bonjour.

En effet, l'humoriste a un nouveau segment tous les mercredis, à Salut Bonjour. Cette semaine, Anctil avait pour mandat de trouver des trucs, simples et miraculeux, qui circulent sur le web. Il devait ensuite les tester. Et c'est là que les choses se sont «mal» passées.

Déjà, il a tenté de manger un ananas de façon bien particulière. Évidemment, ce premier test fut un échec lamentable. Les rires se faisaient entendre en studio.



Jean-Michel Anctil a ensuite décidé de couper un melon d'eau, particulièrement juteux, avec une pièce de monnaie. Si cette dernière astuce a bien fonctionné, on ne peut pas en dire autant de la suivante. Et heureusement, parce que la suite nous a fait du bien.

Lorsque Jean-Michel Anctil a tenté d'extirper les morceaux de melon d'eau avec un contenant de Pringles, il a été pris d'un fou rire incontrôlable. «J’ai l’impression de déboucher une toilette», a-t-il lancé à Gino Chouinard en effectuant la manœuvre.



Gino Chouinard a, par ailleurs, dû retenir des éclats de rire pendant 9 longues minutes. Neuf minutes, c'est très long en télévision.

