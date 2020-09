On a reçu des vêtements qui vous donneront faim: votez pour votre photo préférée

L’automne ne se résume plus seulement à l’automne : c’est la saison des vêtements confos, des mille couleurs et de l’épice à la citrouille, rien de moins!

Une des meilleures façons d’épicer les journées qui se raccourcissent, c’est d’ajouter la nouvelle saveur de Citrouille épicée d’International DelightMD à votre café.

Et puisqu’elle n’est là que pour un temps limité, nous devions trouver toutes les occasions possibles et imaginables pour la célébrer... comme parcourir les rues, tapissés de colorants à café et de citrouille épicée, gracieuseté d’International DelightMD!

On s’est même arrêté dans la rue pour prendre la pose.

Caroline G. Murphy

(Remarquez l'auto rouge qui s'en venait droit sur nous. Ne vous inquiétez pas, l'auto s'est immobilisée avant d'arriver à nous, le conducteur était charmé.)

Caroline G. Murphy

On salue la dame qui nous a crié «Miam!» ainsi que le monsieur qui nous a dit «Wow» quand on est arrivés au parc.

Notre mannequin Philippe s’est étendu sur un banc au grand plaisir de personne.

Caroline G. Murphy

Jean-Philippe est grimpé dans une plate-bande.

Caroline G. Murphy

Finalement, nous avons pris la pose avec Julien Clerc, parce qu’il nous a demandé de lui faire une place.

Caroline G. Murphy

T’as envie de nous aider à répandre l’esprit de la citrouille épicée partout autour de toi ? Participe au concours d’International DelightMD juste ici pour courir la chance de remporter des vêtements de la Collection des fans de citrouille épicée! *

SVP, n’oubliez pas de voter pour votre photo préférée, on s’est vraiment forcés pour répandre l’esprit de la citrouille épicée.

MERCI.

Sondage Quelle photo devrait gagner le grand prix? Coquet dans les fleurs En sirène sur le banc En trio avec Julien Clerc En Instababe dans les escaliers En backstreet boys En mouvement Partagez votre résultat sur Facebook

