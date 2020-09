[VIDÉO] 50 Cent donne 30 000$ en pourboire au Burger King

Wow!

On dirait bien que le rappeur 50 Cent et l’influenceur Jay Mazini se sentaient généreux cette semaine.

Dans une vidéo publiée sur Instagram mardi, on peut voir les deux hommes donner 30 000$ US en pourboire aux employés d’un restaurant Burger King situé dans le Queens, à New York.

Cette bonne action semblait visiblement plaire aux employés. Cela a également attiré l'œil de certains passants.

«Jay Mazini est un vrai. Il m’a vu dans le quartier hier, alors nous sommes sortis ce soir pour donner de l’amour», a écrit Curtis James Jackson III.

De son côté, Mazini a commenté la scène en ajoutant qu’ils avaient voulu récompenser les «travailleurs acharnés» durant cette pandémie. Il a également annoncé que lui et 50 Cent allaient probablement collaborer à nouveau dans le futur.

