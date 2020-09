11 idées de cadeaux drôles et originaux pour tous ceux qui aiment un peu trop l’automne

Le vent frais est arrivé, les feuilles commencent à changer, l’école est recommencée; c’est ENFIN l’automne.

Pour célébrer, voici 11 suggestions de cadeaux pour vous-même ou pour les gens que vous aimez vraiment:

1. Des gants avec des ongles, pour porter fièrement sa manucure sans avoir trop froid.

2. Un masque en poil, pour l’arrivée des vents frais.

3. Une chandelle «vanille d’automne», pour enfin remplacer celle «vanille d’été».

4. Des boucles d’oreilles en forme de tarte à la citrouille, parce qu’on sait tous que c’est la meilleure partie de l’automne et le meilleur dessert au monde (non, on n’accepte pas les critiques).

5. Des lumières en forme de feuilles d’automne, pour ne pas avoir à sortir dehors.

6. Du Poo-Pourri à la citrouille, pour des cacas qui sentent l’automne.

7. Un casque VR, pour aller aux pommes virtuellement.

8. Des tatouages temporaires d’automne, pour ceux qui sont trop peureux pour se faire tatouer pour vrai.

9. Un projet de bricolage pas quétaine du tout, pour les créatifs.

10. La plus grosse tasse au monde, pour avoir juste assez de chocolat chaud.

11. Six gallons de macaroni au fromage, parce que c’est réconfortant.

Bon automne la gang!

