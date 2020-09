Les photos des 20 finalistes du prix de la photo faunique la plus comique de 2020 sont hilarantes

ENFIN! On attend ce moment avec enthousiasme chaque année.

Non, on ne parle pas de la liste des prénoms les plus inusités du Québec.

On parle plutôt des photos les plus drôles du monde animalier en 2020!

Les Comedy Wildlife Photography Awards ont dévoilé, cette semaine, les 20 photos finalistes pour leur prix qui sera remis (vraisemblablement en ligne, selon le site officiel) le 22 septembre prochain.

D’un ours sympathique à une tortue qui fait un doigt d'honneur (photo ci-haut), en passant par le dur lendemain de veille d’un pingouin et le photobomb d’une girafe, découvrez ces magnifiques instants hilarants d’animaux du monde entier croqués par des photographes.

«Salut tout le monde!» - Un ours brun en Alaska Eric Fisher «Terry la Tortue fait un doigt d'honneur» - Queensland, Australie Mark Fitzpatrick «Smiley» - Un poisson-perroquet aux îles Canaries Arthur Telle Thiemann «Distanciation sociale, svp» - Des perruches à collier au parc national Kaudulla, au Sri Lanka Petr Sochman «Je pourrais vomir» - Des pingouins Gentoo aux îles Falkland Christina Holfelder «S'immiscer dans la photo» - Des girafes au parc national d'Etosha, en Namibie Brigitte Alcalay Marcon «L'ennui» - Un gorille des montagnes au parc national Mgahinga, en Ouganda Marcus Westberg «Sociallement désinhibé» - Un babouin chacma à la rivière Chobe, au Botswana Martin Grace «Rudes négociations» - Un renard et un rongeur en Israël Ayala Fishaimer «Se bidonner» - Un phoque à Caithness, en Écosse Ken Crossan «Presque l'heure de se lever» - Un raton laveur à Newport News, en Virginie Charlie Davidson «C'est tellement chaud!» - Un singe des neiges, au Japon Wei Ping Peng «On a tous ce genre d'ami» - Des ours bruns au Kamchatka, en Russie Yarin Klein «Peignure COVID» - Une aigrette rougeâtre, en Floride Gail Bisson «Abracadabra» - Des pélicans bruns en Floride Vicki Jauron «Un "inside"» - Un écureuil roux eurasien à Espelo, aux Pays-Bas Femke-van-Willigen «Sourires surprises» - Des mangoustes naines à Lac Bogoria, au Kenya Asaf Sereth «Une hirondelle de mer accorde son violon» - Floride Daniele D'Ermo «C'est un oiseau moqueur» - Un martin-pêcheur à Kirkcudbright, en Écosse Sally Lloyd Jones «Du plaisir pour petits et grands» - Des langurs en Inde Thomas Vijayan

Les photographes professionnels Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, conservationnistes basés en Tanzanie, ont fondé les Comedy Wildlife Photography Awards pour faire la promotion de la préservation de la faune.

L’événement est tenu avec la collaboration de la fondation Born Free, une organisation à but non lucratif (OBNL) internationale pour la préservation de la vie sauvage.

