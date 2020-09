La chanteuse Lorie est maman pour la première fois

La chanteuse française Lorie Pester, célèbre au Québec au début des années 2000, a récemment donné naissance à son premier enfant.



• À lire aussi: 19 chanteuses québécoises «pop» oubliées

C’est le vendredi 11 septembre que l’interprète de Je serai (ta meilleure amie) a fait la grande annonce sur les réseaux sociaux.

Elle a confirmé avoir donné naissance à une magnifique petite fille prénommée Nina il y a de cela presqu’un mois déjà, soit le 12 août.

AFP

L’artiste a expliqué avoir voulu attendre de profiter de ses premiers instants de bonheur en famille aux côtés de son conjoint Yann Dernaucourt avant d’annoncer la bonne nouvelle au grand public.

L'ancienne copine de Garou explique également qu’il s’agit d’une grande victoire pour elle, puisqu’elle a dû se «battre» très fort pour tomber enceinte, puisqu’elle souffre d’endométriose sévère.

• À lire aussi: La descente aux enfers d’Ophélie Winter émeut l’Europe

Elle s’adresse également aux futurs parents qui luttent dans le but de fonder une famille. «Ce message est aussi pour celles et ceux qui doivent se battre pour pouvoir donner la vie. Vous dire de ne jamais perdre espoir, d’avoir foi en votre désir, jusqu’au bout», a-t-elle mentionné dans son texte.

Elle cite aussi les paroles d’une chanson de Nina Simone à la fin son message, ce qui laisse présager que sa fille s’appelle ainsi en l’honneur de la grande chanteuse.



«Nouvelle rentrée, nouvelle vie, J’attendais un peu avant de vous l’annoncer. J’avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Nous le méritions, après le parcours du combattant que fut mon désir de maternité. Pour ces raisons, je n’avais rien dévoilé jusqu’à présent mais aussi par superstition. Pendant la grossesse je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise, pas très rationnel j’en conviens... [...] Qu’importe les moments difficiles ou les périodes de doutes, ces phases où vous vous poserez la question de tout laisser tomber. Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l’épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps. Je peux vous dire aujourd’hui combien ça en vaut la peine et que finalement l’adversité rend les choses plus belles encore. J’ai nourri bien des rêves mais celui-ci est l’accomplissement d’une vie. Celui qui fait que d’un jour à l’autre mon essentiel a changé pour le meilleur», a écrit la chanteuse sous la publication.



À VOIR AUSSI

Retrouvez Lorie dans ces couples oubliés:

s

s