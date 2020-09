Un petit cuisinier charme internet avec sa gourmandise

Un garçon de deux ans a charmé l’internet cette semaine quand une vidéo de lui en train «d’aider» dans la cuisine est devenue virale.

Le petit Cade peut y être vu avec sa grand-mère en train de suivre une recette de biscuits aux chocolats. Plutôt que de jouer au parfait assistant, il est le parfait gourmand et passe toute la vidéo à goûter les ingrédients quand sa grand-mère les ajoute dans le bol. Même le beurre et la farine y passent.

MIAM

Son compte Instagram compte plus de 141 000 abonnés et la vidéo a déjà été visionnée plus de 2 millions de fois.

Même si Cade vole complètement la vedette, on souhaite quand même à féliciter sa grand-mère pour sa patience et ses biscuits qui ont l’air délicieux!

