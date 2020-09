Des parents proposent une grande marche pour sauver l’Halloween

Vous connaissez le dicton: après la pluie, le beau temps la pandémie de nouveau coronavirus.



Tout le monde se souvient de la polémique soulevée par l’Halloween en 2019: en raison des prévisions météo jugées catastrophiques, fallait-il déplacer, oui ou non, la traditionnelle cueillette de bonbons à une date où la température serait plus clémente?

Ce psychodrame ayant laissé des stigmates profondes dans la psyché collective québécoise, les familles du pays entier envisageaient avec beaucoup d’enthousiasme l’Halloween 2020, en espérant évidemment que Dame Nature y mette un peu du sien.



Grave erreur.



L’Halloween 2020 va être PIRE que l’Halloween 2019!



Non seulement les enfants ne devraient pas pouvoir récolter de bonbons à la brunante le 31 octobre précisément, mais ils ne devraient pas pouvoir en récolter PANTOUTE, si on se fie aux règles sanitaires actuellement en vigueur.

Drame national (et international).

Heureusement, des parents ont commencé à prévoir le coup, et en lieu et place de la traditionnelle récolte de bonbons, ils proposent déjà d’organiser une grande marche costumée.



C’est notamment le cas de parents de Saint-Jérôme, comme on peut le voir sur cette publication issue de la page Spotted de la ville, sur Facebook.

«Au lieu d’annuler, pourquoi ne pas s’adapter!», peut-on y lire.

Le concept est simple: les parents achètent les bonbons de leurs propres enfants et décorent quand même leurs maisons pour que la fête ne soit pas gâchée.



Les enfants peuvent ensuite enfiler leurs déguisements et faire une promenade à pied dans leurs villes et villages.

Voilà qui n’est pas fou du tout!



Comme le disait Charles Darwin: «Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements.»

