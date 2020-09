[VIDÉO] Une Québécoise tousse sur des inconnus dans la rue et devient virale

La vidéo d’une Québécoise qui tousse sur des inconnus a fait le tour du web.

Dans une vidéo relayée par la page anticonspirationnistes «Les illuminés du Québec», on peut voir une femme rire de la COVID-19, puis tousser intentionnellement sur des inconnus.

«Est-ce que tu trouves qu’il [le coronavirus] existe, là, en ce moment? a-t-elle lancé en toussant sur les personnes devant elle. Il existe-tu? Mais non, il existe pas **** de gang de caves!»

On ne connaît pas l’identité de la femme pour l’instant. L’endroit où cela s’est produit n’est pas non plus indiqué.

Misère!

