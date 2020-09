À la surprise générale, une transsexuelle anarchiste sataniste remporte l’investiture républicaine pour un poste de sheriff

Une transsexuelle qui se décrit elle-même comme étant une «anarchiste sataniste» sera la candidate républicaine pour le poste de sheriff du comté de Chesire, dans le New Hampshire.



Aria DiMezzo est fâchée contre le système qui, selon elle, est «brisé».

Afin de prouver sa théorie sur la «brisure du système», elle a pris les grands moyens: elle s’est inscrite à l’investiture pour être la candidate républicaine lors de l’élection visant à élire le (ou la) sheriff du comté de Chesire.



Généralement, les républicains sont des conservateurs avec une certaine ferveur chrétienne et un respect immodéré pour la loi et l’ordre.



Tout le contraire donc de madame DiMezzo, qui est une transsexuelle anarchiste sataniste.

[DiMezzo lors d'une élection municipale en 2019]



Pourtant, elle a gagné!

Comment?

Eh bien, DiMezzo y va d’une explication sur le site web de sa campagne électorale.



«Plus de 4000 personnes sont allées dans l’isoloir le 8 septembre dernier, et elles ont toutes coché mon nom malgré le fait qu’elles ne connaissaient ABSOLUMENT RIEN de la personne qu’elles étaient en train de nommer pour occuper LE POSTE LE PLUS IMPORTANT DES FORCES DE L’ORDRE DANS CE PAYS. C’est un niveau d’insouciance duquel n’importe quel être humain décent devrait avoir honte», a-t-elle écrit sur son blogue.

L'affiche électorale de madame DiMezzo



Selon elle, elle n’a jamais cherché à cacher son identité, mais le seul et unique fait qu’elle ait remporté la victoire prouve que «l’électeur moyen n’a aucune idée de ce qu’il fait».



«Vous êtes fâchés. Je comprends ça», écrit-elle également, faisant référence aux nombreux courriels désobligeants qu’elle a reçu depuis sa nomination.

«Votre colère est contre le système qui vous a menti. Votre colère est contre le système qui vous a convaincu de croire en lui, de lui faire confiance, d’avoir foi en lui, alors qu’il est complètement et totalement brisé», ajoute celle qui veut occuper le poste de sheriff.



La directrice du Parti républicain dans le comté de Chesire, Marilyn Huston, a déclaré que DiMezzo «a très bien fait lors des primaires et c’était magnifique», mais elle a de plus ajouté que la candidate surprise ne s’était jamais pointée le bout du nez lors des événements du parti, malgré les invitations répétées.



Avec 4211 votes, Aria DiMezzo a battu à plate couture son seul opposant, qui n’a récolté que quelques centaines de votes.

Lors de la «vraie élection», elle fera face au populaire candidat démocrate Eli Rivera, qui tentera de se faire élire pour un cinquième mandat consécutif au poste de sheriff si convoité.



On lui souhaite bonne chance...



Anarchie!

