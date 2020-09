Des bruits mystérieux sèment l’inquiétude en Outaouais

Plusieurs résidents de la Petite-Nation sont toujours dans l’incompréhension, après que des «bruits sourds» se soient faits entendre samedi soir dernier, vers 20 heures.



Comme le rapporte le média Info Petite-Nation, plusieurs citoyens de cette région ont affirmé, sur leurs réseaux sociaux, avoir entendu des sons puissants qui pouvaient s’apparenter à des coups de feu et qui engendraient des secousses capables de faire trembler leur résidence.

Comme c’est toujours le cas lorsque des phénomènes impliquant des «bruits mystérieux» se produisent, une panoplie de théories plus ou moins farfelues ont été élaborées afin d’expliquer ces bruits étranges.



Les commentaires sous l’article d’Info Petite-Nation donnent d’ailleurs un portrait assez fidèle du type d’hypothèses qui pullulent.



Un certain mkichel joly trouve que le «gouver-nous-ment»:

Capture d'écran / Info Petite-Nation

Tandis qu’un Carl Poirier, plus pragmatique, évoque un avion supersonique voyageant à plus de Mach 2:

Capture d'écran / Info Petite-Nation





Le journaliste Sylvain Caron a toutefois fait de nombreuses vérifications auprès d’instances gouvernementales.

Séisme Canada n’a rapporté aucune activité sismique dans la Petite-Nation lors de la dernière fin de semaine.



L’Astrolab du Mont-Mégantic n’a détecté aucune activité météorique particulière pour ce secteur.

Environnement Canada n’a signalé aucun événement météo particulier samedi soir.



Et mêmes les Forces armées canadiennes prétendent qu’elles n’ont rien à voir avec les bruits ouïs par de nombreux outaouais.

Le mystère ne se dissipe donc pas pantoute.



Si vous avez entendu ces bruits, prière d’essayer de les reproduire avec votre bouche, de vous enregistrer et de nous envoyer ça par Facebook.



Si on en reçoit plus que 5, on va publier les 3 meilleurs!

Bonne chance à l’Outaouais, et à la Petite-Nation plus précisément, dans la résolution de cette énigme sonore.

