Découvrez le rôle de Mika dans la nouvelle mouture de Star Académie

Après des mois de spéculations et de rumeurs, on connaît enfin l'identité de la personne qui sera le directeur artistique de la prochaine mouture de Star Académie, qui sera diffusée cet hiver sur les ondes de TVA! Il s'agit de nul autre que Mika!



• À lire aussi: [QUIZ] Venez tenter de différencier Annie et Suzie Villeneuve



• À lire aussi: 7 vidéos de la carrière de Suzie Villeneuve avant «La Voix»



Eh oui, c'est le chanteur d'origine libanaise, qui vit depuis plusieurs années une belle histoire d'amour avec le public québécois, qui aura la tâche d'encadrer les chanteurs avant et après leurs prestations. Il succède donc à Josélito Michaud, Denise Filiatrault, Denis Bouchard et René Angélil.



C'est sur sa page Facebook que l'artiste en a fait l'annonce, en direct de sa maison en Italie. Il revient sur son passage lors de la finale il y a 12 ans, où il avait fait une performance mémorable qui l'avait grandement marquée.



«On espère créer quelque chose qui sera plein de cœur et aussi spectaculaire. J'ai hâte de vous retrouver. J'adore être au Québec, j'adore être à Montréal», explique-t-il le sourire aux lèvres.





Mika n'en est pas à ses premiers pas dans une compétition télévisuelle de chant. En effet, il a déjà été coach à The Voice France, en plus d'avoir également été coach dans la version italienne de X Factor.







L'identité du corps professoral sera dévoilée mardi. On attend aussi impatiemment de connaître l'identité de celui ou celle qui sera à l'animation de l'émission.



En août dernier, l'équipe de Star Académie avait offert un beau cadeau aux téléspectateurs, question de les faire patienter jusqu'au début de cette nouvelle édition, mais aussi de faire un clin d'œil au passé: une version complètement réarrangée, version 2020, de la chanson-thème de l'édition 2003, Et c'est pas fini. Cet hymne, qui symbolise l'émission, a été chanté cette fois par Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Luis Clavis (Misteur Valaire), Jérôme 50, Alicia Moffet, Eli Rose, Mike Clay (Clay and Friends) et Sarahmée reprendre ce succès, dans des arrangements électro-pop signés Étienne Dupuis-Cloutier et Alex McMahon. Ce dernier sera d’ailleurs le directeur musical de l’émission.



La prochaine édition de Star Académie sera de retour dès l'hiver 2021, sur les ondes de TVA.