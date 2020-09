Marie-Lyne Joncas montre son très gros tatouage sur Instagram

Marie-Lyne Joncas est passée chez la tatoueuse et elle n'y est pas allée de main morte avec le dos de la cuillère!



C'est via ses stories Instagram que l'humoriste a dévoilé une photo où on peut la voir en pleine séance de tatouage avec l'artiste Sarah Jade, qui travaille au salon MTL Tattoo, à Montréal. On voit que la tatoueuse travaille sur le tibia de Marie-Lyne, sans trop voir le dessin choisi.

«Je la puncherais dans la face parce qu'elle me fait mal, mais tsé... c'est moi qui lui a demandé», a-t-elle écrit pour accompagner le cliché, pris le mercredi 16 septembre.



Capture d'écran

Sur sa page Instagram, la tatoueuse a ensuite partagé un cliché du résultat final, où on peut admirer la pièce dans son entièreté. Il s'agit de deux magnifiques roses accompagnées de quelques feuilles, sur son tibia.

En commentaires, plusieurs ont souligné le travail de l'artiste, et ont dit aimer le résultat, somme toute assez délicat malgré la grosseur de la pièce.



Aimez-vous?

