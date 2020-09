Miley Cyrus se déshabille sur Instagram parce qu’elle est célibataire et qu’elle a le temps

La vedette américaine, depuis récemment séparée, profite de la vie en se dévoilant sur Instagram.

Celle qui partageait, il n’y a pas si longtemps, la couchette avec Cody Simpson a eu envie d’aguicher ses admirateurs Instagram, ce jeudi.

• À lire aussi: Miley Cyrus affirme qu'elle était auparavant lesbienne par choix et cause la controverse



Elle a en effet publié une série de vidéos dans laquelle elle se dévêtit le plus possible, tout en respectant les politiques d’utilisation du réseau social.



En plus des publications classiques, la chanteuse de «Wrecking Ball» a ajouté quelques stories pour renseigner ses fans sur sa démarche.



«Être célibataire veut dire avoir plus de temps pour me filmer en train de me déshabiller sur du Joan Jett», explique la fille de Billy Ray Cyrus.

C’est bien beau tout ça, mais on lui souhaite de se faire un, une ou des petits amis parce qu’on trouve qu’elle a l’air triste toute seule.

