11 moments forts, faibles ou juste différents du 35e Gala des Gémeaux

Depuis le mois de mars, tout est différent. Tout.

Même les galas télévisés (quand ils ont lieu).

Dimanche avait lieu le 35e Gala des Prix Gémeaux, le premier gala québécois depuis le début de la pandémie.

En raison des mesures sanitaires établies par la Santé publique, il y avait bien sûr plusieurs différences entre le gala 2020 et ceux des années précédentes.

Voici les moments forts, faibles et différents de cette grande soirée qui célèbre la télévision:

1. Le gala a débuté avec la présentation d’une capsule de gens qui témoignent de comment la télévision les a aidés à passer à travers le confinement. Nous les comprenons. C’est plate un monde sans télé.

2. Véronique Cloutier a été aussi efficace qu’à l’habitude à l’animation et elle a profité du numéro d’ouverture pour ramasser les anti-masques, Lucie Laurier et même les pubs de Ancestry de Normand Brathwaite.

3. Nous avons eu droit à des hologrammes de plusieurs personnalités de la télé d’ici. On ne s’attendait pas à ça et nous n’en sommes toujours pas revenus. «Avec la télévision, tout est possible!»

4. Les gagnants se rendaient directement au lutrin, où le trophée les attendait, sans croiser les présentateurs. Pas de serrage de mains, pas de becs, rien.

#2020

5. La foule était plus petite que les années précédentes et elle était disposée en format cabaret. Quand une blague fonctionnait plus ou moins, ça paraissait vraiment.

6. On nous a présenté un sketch filmé sur Zoom avec Soeur Angèle, Shirley Théroux et Patsy Gallant, inspiré d’une formule de Bonsoir bonsoir. Cette dernière a essayé de voir les pectoraux de Jay du Temple. C’était comique.

7. Simon Olivier Fecteau et Michel Olivier Girard ont fait la paix. Genre de.

8. L’ancienne et la future animatrice de l’amour est dans le pré, Marie-Ève Janvier et Kat Levac, ont vécu un beau malaise.

9. Les nommées étaient directement sur scène lors des présentations des prix. Pas besoin de traverser la salle en répandant des gouttelettes partout.

10. Nos collègues journalistes Pierre Bruneau, Céline Galipeau, Sophie Thibault et Patrice Roy se sont fait remettre le grand prix de l’académie pour leur travail acharné lors des derniers mois. Bravo!

11. Florence Longpré a livré un discours à la fois touchant et hilarant après avoir reçu un prix d'interprète pour son rôle dans M'entends-tu?. Guylaine Tremblay et Josée Deschênes en ont profité pour faire des blagues de brassières après. #Liberté55

Somme toute, malgré les changements, c’était un gala agréable et c’est rassurant de savoir qu’en attendant que les choses redeviennent à la normale, on peut au moins compter sur la télé.

Bonne deuxième vague à tous.

